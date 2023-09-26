ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении

Министерство обороны России сообщило, что расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» на Купянском направлении смогли уничтожить опорный пункт Вооруженных сил Украины.

«Благодаря действиям военной разведки Западного военного округа на Купянском направлении был обнаружен опорный пункт с личным составом и скопления бронетехники противника. Батарее РСЗО «Ураган» была поставлена задача скрытно занять позиции и нанести удар. Боевые машины РСЗО выехали из укрытия и выдвинулись на огневые позиции», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Также в Минобороны РФ отметили, что расчеты произвели пуски 220-миллиметровыми снарядами.

Ранее сообщалось, что российские войска с помощью 82-миллиметрового автоматического миномета «Василек» поразили опорные пункты украинской армии на Купянском направлении. Уточняется, что одним из наиболее эффективных способов его работы является «кочующий миномет», который заключается в быстрой смене огневой позиции. На подготовку к стрельбе у военных занимает не более трех минут, а огонь расчета корректируется с помощью беспилотника.

Отмечается, что «Василек» крайне эффективен, поскольку остается незамеченным для воздушной и артиллерийской разведки украинских войск. Однако при стрельбе военнослужащие ВС России каждый раз рискуют своей жизнью, поскольку до позиций Вооруженных сил Украины в лучшем случае несколько километров.

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