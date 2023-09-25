США осудили решение Мексики пригласить российских военных на парад

В США назвали странным решение Мексики пригласить для участия в параде по случаю Дня независимости российских военных. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, передает ТАСС.

«Мы считаем это странным решением», — сказал он.

16 сентября в Мехико прошел военный парад в честь Дня независимости страны. В посольстве России уточнили, что участие в нем приняли солдаты из 154-го Преображенского полка. Кроме того, торжественным маршем по улицам столицы Мексики прошли армейские части еще 18 государств, в числе которых Бразилия, Венесуэла, Китай, Колумбия и другие.

До этого президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор призвал не раздувать скандал из-за российского участия в параде, так как приглашения рассылали всем странам, с которыми поддерживаются дипломатические отношения.

23 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с главой МИД Мексики Алисией Барсеной развитие двустороннего сотрудничества.

Ранее Мексика выдала США сына известного наркобарона.