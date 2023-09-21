В ГД подготовили законопроекты, позволяющие Росгвардии иметь добровольческие формирования

Председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Хинштейн сообщил в Telegram-канале, что группа депутатов и сенаторов подготовила пакет законопроектов, позволяющих Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования.

Документами подразумевается, что добровольцев Росгвардии смогут привлекать для выполнения задач в период мобилизации и военного положения. Законопроект о добровольческих формированиях Росгвардии также предполагает, что они создаются по решению президента России.

Как указал Хинштейн, пакет законопроектов планируется внести в Госдуму в пятницу, 22 сентября.

12 сентября сообщалось, что председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов вместе с депутатами Андреем Красовым и Василием Пискаревым внес законопроект о привлечении служащих добровольческих формирований к материальной ответственности за намеренную порчу вооружения, военной техники и военного имущества.

25 августа президент России Владимир Путин подписал приказ о присяге для добровольцев и бойцов теробороны.

Ранее Путин назвал число добровольцев, записавшихся для участия в СВО.