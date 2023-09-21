В российские войска поставили первую партию модернизированных гаубиц «Мста-С»

Госкорпорация «Ростех» поставила в российские войска первую партию модернизированных самоходных гаубиц 2С19М2 «Мста-С». Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

Они были поставлены в рамках выполнения государственного оборонного заказа 2023 года.

Как рассказали в «Ростехе», усовершенствованная гаубица может работать в режиме «огневой налет», имеет уникальные тактико-технические характеристики, в том числе высокую мобильность и возможность ведения огня разными типами снарядов.

Данная гаубица оснащена модернизированной автоматизированной системой управления наведением и огнем с улучшенными точностными характеристиками и с возможностью отображения электронной карты местности. Наводка орудия и ее восстановление после выстрела, указали в госкорпорации, осуществляется автоматически. В модернизированной версии также снижена заметность в радиолокационном, тепловом и оптическом диапазонах.

Кроме того, 2С19М2 «Мста-С» получила автономный агрегат питания с кондиционерной приставкой.

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