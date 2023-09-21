Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что Вооруженные силы России уничтожили пункт боепитания Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Синьковкой на Купянском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, ударами авиации и огнем артиллерии войска группировки «Запада» поразили живую силу и технику бригад и подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Кисловка, Берестовое.

Он подчеркнул, что в Синьковке также был уничтожен украинский пункт боепитания.

До этого в Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что на Купянском направлении Вооруженные силы РФ уничтожили несколько гаубиц и самоходку.

Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что мост в Купянске уничтожен высокоточным ударом российских ВКС — этот стратегически важный объект позволял ВСУ перебрасывать подкрепления через реку Оскол.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.