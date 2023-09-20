Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Госдума одобрила отмену информирования Совета Европы о военном положении

Дума одобрила в первом чтении проект отмены уведомления СЕ о военном положении

close
100%
Depositphotos

Государственная дума единогласно одобрила в первом чтении проект федерального конституционного закона, согласно которому отменяется необходимость информировать генерального секретаря Совета Европы (СЕ) о введении или прекращении в России военного и чрезвычайного положений. За это решение проголосовали 404 депутата, передает ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин 9 августа внес этот документ в Госдуму. Поправки затронули законы «О военном положении» и «О чрезвычайном положении». Они предусматривают, что Россия больше не будет сообщать генеральному секретарю СЕ, что отступила от международных договоров в части прав человека при военном положении и ЧП, но продолжит оповещать генсека ООН.

Также российский лидер предложил убрать из закона о ЧП пункт о том, что международные обязательства, возложенные на Министерство иностранных дел России, следуют из Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в ответ на атаку беспилотных летательных аппаратов на Москву необходимо ввести военное положение в Российской Федерации и использовать для этого все предназначенные боевые ресурсы.

Ранее Путин подписал закон о повышении призывного возраста.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях