Госдума одобрила отмену информирования Совета Европы о военном положении

Государственная дума единогласно одобрила в первом чтении проект федерального конституционного закона, согласно которому отменяется необходимость информировать генерального секретаря Совета Европы (СЕ) о введении или прекращении в России военного и чрезвычайного положений. За это решение проголосовали 404 депутата, передает ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин 9 августа внес этот документ в Госдуму. Поправки затронули законы «О военном положении» и «О чрезвычайном положении». Они предусматривают, что Россия больше не будет сообщать генеральному секретарю СЕ, что отступила от международных договоров в части прав человека при военном положении и ЧП, но продолжит оповещать генсека ООН.

Также российский лидер предложил убрать из закона о ЧП пункт о том, что международные обязательства, возложенные на Министерство иностранных дел России, следуют из Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в ответ на атаку беспилотных летательных аппаратов на Москву необходимо ввести военное положение в Российской Федерации и использовать для этого все предназначенные боевые ресурсы.

Ранее Путин подписал закон о повышении призывного возраста.