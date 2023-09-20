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В Севастополе предположительно сбили два украинских беспилотника

Губернатор Развожаев: средства ПВО сбили украинские беспилотники в Севастополе

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Vyacheslav Madiyevskyy/Global Look Press

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в Telegram-канале, что в результате работы средств противовоздушной обороны (ПВО) в Верхнесадовом и в Каче, предварительно, упали сбитые беспилотники.

Согласно сообщению губернатора, пострадавших в результате инцидентов нет. Однако в Верхнесадовом произошло небольшое возгорание травы.

Развожаев уточнил, что в Каче беспилотник упал на территории виноградников, где также впоследствии загорелась трава.

«Все оперативные службы выехали на место. Продолжается контроль воздушной обстановки», — указал губернатор.

17 сентября Развожаев сообщал, что обломки сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали на территории одной из ферм на Северной стороне города.

До этого в Министерстве обороны РФ сообщали, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский дрон над Крымом.

В ночь на 14 сентября ВСУ атаковали патрульный корабль Черноморского флота и территорию Крыма. Минобороны РФ сообщило о ликвидации 11 дронов и пяти безэкипажных катеров. Накануне командующий ВВС Украины Николай Олещук поблагодарил пилотов страны за ракетный удар по Севастополю и пообещал продолжить. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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