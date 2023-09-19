В МИД РФ обвинили США в создании напряженности на Корейском полуострове

Посольство РФ в Сеуле обвинило США в напряженности на Корейском полуострове. Об этом сообщает ТАСС.

В посольстве подчеркнули, что опасность Южной Корее исходит не от действий России, а «от бурной и несоразмерной военной активности Республики Корея и США на полуострове, преследующей цель сдерживания Пхеньяна силовыми средствами».

До этого посол РФ в Северной Корее Андрей Кулик назвал безосновательными обвинения РФ в военном сотрудничестве с КНДР в обход санкций ООН.

24 июля в Южную Корею прибыла атомная подлодка США USS Annapolis. 20 июля в КНДР назвали заход такой субмарины в южнокорейские порты поводом для применения ядерного оружия. В ответ в Сеуле заявили, что применение ядерного оружия будет означать прекращение существования Северной Кореи.

15 августа глава минобороны КНДР Кан Сун Нам заявил, что ядерная война на Корейском полуострове неизбежна.

8 сентября КНДР спустила на воду подводную лодку, оснащенную тактическим ядерным оружием.

11 сентября лидер КНДР Ким Чен Ын выехал на поезде в Россию на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 сентября два лидера встретились на космодроме «Восточный».

Ранее в КНДР назвали заход подлодки США в Южную Корею «условием применения ядерного оружия».