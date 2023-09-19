Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российские штурмовики получили партию востребованного на фронте оружия

«Ростех» направил на фронт востребованные у штурмовиков гранатометы ГМ-94

close
100%
Виталий Белоусов/РИА Новости

Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» направил на фронт партию востребованных у штурмовиков гранатометов ГМ-94, сообщает ТАСС.

«Это оружие особенно востребовано у штурмовиков в зоне СВО, так как позволяет эффективно поражать противника за фортификационными сооружениями. Преимуществом разработки тульского конструкторского бюро приборостроения имени А. Г. Шипунова» является широкая номенклатура применяемых боеприпасов калибра 43 мм, в том числе осколочных и термобарических», — указано в сообщении холдинга.

Особенности гранатомета и его боеприпасов позволяют бойцу безопасно для себя и товарищей вести боевые действия в плотной городской застройке — радиус взрыва снаряда составляет зону до пяти метров.

Ранее Lobaev Arms начала испытания гиперзвукового снайперского патрона.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях