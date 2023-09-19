Российские штурмовики получили партию востребованного на фронте оружия

Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» направил на фронт партию востребованных у штурмовиков гранатометов ГМ-94, сообщает ТАСС.

«Это оружие особенно востребовано у штурмовиков в зоне СВО, так как позволяет эффективно поражать противника за фортификационными сооружениями. Преимуществом разработки тульского конструкторского бюро приборостроения имени А. Г. Шипунова» является широкая номенклатура применяемых боеприпасов калибра 43 мм, в том числе осколочных и термобарических», — указано в сообщении холдинга.

Особенности гранатомета и его боеприпасов позволяют бойцу безопасно для себя и товарищей вести боевые действия в плотной городской застройке — радиус взрыва снаряда составляет зону до пяти метров.

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