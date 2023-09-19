Массированный удар был совершен по херсонскому селу Каиры

Вооруженые силы Украины (ВСУ) в течение трех часов вели массированный обстрел села Каиры в Херсонской области, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в Telegram.

Он опубликовал фото последствий удара по населенному пункту, отметив, что ВСУ «били прямой наводкой из танка, минометов, сбрасывали на дома боеприпасы с дронов», предназначенные для уничтожения тяжелой бронетехники.

«Никаких военных, техники на сельских улицах не было. На видео это хорошо видно. Только разрушенные дома», — подчеркнул Алексеенко.

В результате обстрела погиб местный житель и пострадали девять человек, рассказал глава правительства.

Накануне врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил об обстреле ВСУ центра Донецка. В результате было повреждено здание региональной администрации.

В представительстве республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) заявили, что бойцы ВСУ использовали реактивные системы залпового огня и выпустили по центру населенного пункта три снаряда.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.