В ДНР сообщили о ситуации с Клещеевкой и Андреевкой

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что поселки Клещеевка и Андреевка возле Артемовска находятся в серой зоне, сообщает телеканал «Россия 24».

«Мы видели победные реляции со стороны украинского режима по поводу Клещеевки, по поводу Андреевки. Но я вам скажу: данные населенные пункты находятся в серой зоне», — заявил Пушилин.

Он пояснил, что село Андреевка практически полностью уничтожено, но несмотря на это российские войска продолжают уничтожать украинские подразделения, которые пытаются закрепиться в селе. ВСУ не удается выполнить свою задачу. Такая же ситуация, по словам Пушилина, и в Клещеевке, где российские войска держатся на рубеже железной дороги.

Ранее подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ несут тяжелые потери под Клещеевкой и Андреевкой.

По его словам, каждая попытка штурма российских позиций дается подразделениям ВСУ за счет потери до 30% как личного состава, так и техники.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.