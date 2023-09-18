Проект временного бюджета США выдвинули без $20 млрд для Украины

Представителей Республиканской партии США выступили с проектом краткосрочного бюджета во избежание приостановки работы американского правительства из-за отсутствия полноценного бюджета на 2024 год, сообщает газета The Washington Post.

Отмечается, что в проекте не отражены просьбы президента США Джо Байдена выделить на помощь Украине более $20 млрд. Ранее лидеры республиканцев и демократов в сенате заявляли, что включат средства на эти цели в законопроект о краткосрочном финансировании.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что в настоящее время ведутся переговоры о поставках Киеву дальнобойных ракет ATACMS, скоро они будут получены.

По словам дипломата, во время своего рабочего визита в Соединенные Штаты на следующей неделе украинский лидер Владимир Зеленский обсудит с американскими политиками военную помощь для Украины и продовольственную безопасность.

Николенко добавил, что в ближайшее время также могут начаться новые переговоры между Зеленским и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по возобновлению зерновой сделки, которая завершилась 17 июля.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.