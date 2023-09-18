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Собянин заявил, что Москва активно помогает бойцам, находящимся на передовой

Собянин: помогаем нашим бойцам, защищаем с ВС РФ безопасность неба над Москвой

Мэр Москвы Сергей Собянин на торжественной церемонии вступления в должность мэра столицы заявил, что московские власти активно помогают бойцам, находящимся на передовой, передает РИА Новости.

Также он отметил, что Москва ежедневно защищает вместе с Вооруженными силами Российской Федерации безопасность неба над столицей.

«Мы реально практически каждодневно защищаем вместе с ВС России безопасность нашего неба над Москвой», — сказал Собянин.

18 сентября избранный мэр столицы Сергей Собянин официально вступил в должность, церемония инаугурации прошла в Московском концертном зале «Зарядье».

Президент России Владимир Путин поздравил Собянина со вступлением в должность мэра Москвы.

Выборы мэра Москвы прошли с 8 по 10 сентября.

11 сентября глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова заявляла, что Сергей Собянин победил на выборах во всех районах Москвы.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, Собянин победил с 76,39% голосов после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий (УИК).

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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