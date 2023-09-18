Развожаев объяснил дым в Севастополе применением безопасной аэрозольной маскировки

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что Черноморский флот применил специальную аэрозольную маскировку. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Развожаев предупредил горожан, что не нужно волноваться из-за дыма, который виднеется в районе Южной бухты. Черноморский флот использует табельные средства аэрозольной маскировки. По словам губернатора, несмотря на неприятный запах, дымовая маскировка является абсолютно безопасной.

Глава Севастополя подчеркнул, что в городе все спокойно. Он призвал горожан доверять только информации из официальных источников, так как враги вовсю пытаются раздуть свою «перемогу».

Ранее сообщалось, что обломки сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали на территории одной из ферм на Северной стороне Севастополя. Губернатор Развожаев заявил, что никто не пострадал, не было зафиксировано никаких повреждений объектов. Он также сказал, что все силы и службы продолжают находиться в состоянии боевой готовности.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.