В Минобороны заявили о сбитых БПЛА над Белгородской областью

В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что над Белгородской областью средствами противовоздушной обороны (ПВО) был сбит украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

В ведомстве утверждают, что попытка атаки была совершена приблизительно в 20:40 мск.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью», — говорится в заявлении ведомства.

До этого губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил в своем Telegram-канале, что открытое горение резервуара с топливом полностью устранено. До этого он сообщал, что на нежилой объект в этом районе упал беспилотный летательный аппарат.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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