В Пентагоне оценили успехи украинского контрнаступления

Председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что контрнаступление Украины не позволит добиться полного возвращения потерянных территорий. Об этом он рассказал в интервью CNN.

Он подчеркнул, хоть контрнаступление является значительным, имеет операционные и тактические цели, которые ограничены, оно не позволит полностью выбить российскую сторону, что является более широкой стратегической целью президента Украины Владимира Зеленского.

Американский военачальник отказался говорить, сколько времени может понадобиться Киеву на достижение своих целей, отметив, что это будет «довольно продолжительным».

До этого стало известно, что во время попыток прорвать оборону военных сил России Вооруженные силы Украины могут столкнуться с препятствием в виде холода и дождя.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Ранее генерал чешской армии в запасе назвал главные ошибки Украины при контрнаступлении.