Бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что российские войска уничтожили лучшие бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), подготовленные НАТО. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

По его словам, украинские солдаты проходили подготовку Североатлантического альянса в течение девяти лет, у них был опытный офицерский корпус, солдаты, они не брали людей с улиц.

По мнению Джонсона, в начале российско-украинского конфликта государства Запада выражали уверенность в идеальной подготовке войск Украины, но российская сторона их уничтожила, а бойцы пришедшие им на замену были подготовлены гораздо хуже. Это привело к провалу украинского контрнаступления, считает он.

До этого бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Россия без каких-либо дополнительных усилий смогла бы одержать победу над Соединенными Штатами, так как они сами себя могут уничтожить.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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