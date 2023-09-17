На Украине оценили последствия проведенной массовой мобилизации

Проведение массовой мобилизации среди украинцев и дальнейшая отправка на фронт привела к национальной катастрофе внутри страны, считает экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Об этом сообщается на YouTube-канале политолога.

По словам Соскина, сейчас украинское государство приближается к гражданской войне.

«Ситуация страшная. Она не просто страшная, она трагическая. Это национальная катастрофа», — обратил внимание эксперт.

Как добавил Соскин, обстановка на Украине теперь уже пришла к опасной точке из-за массовой мобилизации украинских мужчин в Вооруженные силы.

Политолог считает, что украинских военных, которых смогли мобилизовать, бросают на передовую против ВС РФ.

До этого экс-разведчик ВС США Тони Шаффер допускал, что мобилизация на Украине указывает на переход ВСУ к обороне.

Также бывший премьер-министр Украины Николай Азаров отмечал, что украинские власти не смогут провести мобилизацию еще трех миллионов человек из-за нехватки людей и оружия.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.