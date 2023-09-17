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В ВСУ рассказали о ситуации с приходящими новобранцами

Telegraph: в ряды ВСУ приходят все менее подготовленные бойцы

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Украинский офицер заявил, что восполняющие потери в ходе наступления Вооруженных сил страны новобранцы приходят все менее подготовленными. Об этом сообщило издание The Telegraph.

По словам собеседника СМИ, поступающие в ряды ВСУ, все хуже подготовлены и менее мотивированы.

«Один из офицеров в неофициальном порядке рассказал о том, как его рота понесла потери в ходе атаки по минным полям против хорошо засевших защитников без прикрытия с воздуха», — подчеркнули в газете.

Источник Telegraph обратил внимание, что военные, пришедшие на смену, не обладали соответствующими боевыми навыками.

Журналисты уточнили, что последующее продолжение конфликта на Украине окажет колоссальное давление на уже сократившееся украинское население.

До этого снайпер ВСУ Константин Прошинский подтвердил сведения о 90% потерь в подразделениях Украины.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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