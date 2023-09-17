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В США назвали грядущую проблему контрнаступления ВСУ

WSJ: следующим врагом на поле боя для Украины станет ухудшение погоды

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Во время попыток прорвать оборону военных сил России Вооруженные силы Украины могут столкнуться с препятствием в виде холода и дождя. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

По мнению авторов материала, непогода окажется следующей проблемой для военных ВСУ в зоне боевых действий.

В статье добавили, что ухудшение погодных условий в связи с наступлением осени осложнит контрнаступление военных, так как они не смогут полноценно перемещаться и использовать боевую технику.

Также рядовой украинского воздушно-разведывательного батальона Александр Солонько при общении с журналистами WSJ согласился, что дожди и холод станут трудностями для украинских бойцов в ходе боевых действий.

В свою очередь украинские бойцы уже начинают готовиться к зимнему периоду, подчеркнули в газете.

До этого Минобороны России подтвердило, что ВСУ выводилиМО России: ВСУ выводят 82-ю штурмовую бригаду в тыл из-за значительных потерь 82-ю штурмовую бригаду в тыл из-за значительных потерь и для для восстановления боеспособности.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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