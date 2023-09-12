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Берлин не намерен поставлять Киеву ракеты автоматически, вслед за США

Reuters: Берлин не собирается поставлять ВСУ ракеты автоматически, вслед за США

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Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Германия не будет автоматически поставлять Украине ракеты Taurus дальнего радиуса действия, если США примут решение по поставке Киеву ракет ATACMS. Он отметил, что «в этом конфликте нет автоматизма», и Германия пока не приняла решение о поставке Украине ракет Taurus.

Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер подтвердил, что США все еще рассматривают вопрос поставок Украине ракет ATACMS, но новых решений пока не принято. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна оказывает значительную поддержку Украине, но не хочет, чтобы конфликт превратился в войну с Россией.

Глава оппозиционной партии ФРГ Фридрих Мерц выступил за поставку крылатых ракет Украине, но с ограниченной дальностью поражения. Главным спорным моментом является дальность ракет Taurus, составляющая 500 километров. Россия выразила протест по поводу поставок вооружений Украине, заявляя, что они станут законной целью для России.

11 сентября Кулеба заявил о прогрессе в решении о передаче ракет Taurus со стороны ФРГ.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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