Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Украинская армия понесла серьезные потери у поселка Опытное

Пушилин: ВСУ понесли крупные потери при попытке наступления у поселка Опытное

close
100%
Илья Питалев/РИА «Новости»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку наступления танками и БМП в районе поселка Опытное, но понесли серьезные потери. Об этом заявил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

По его словам, украинские части активизировались в направлении Опытного, подключили танки и БМП, но это не спасло ВСУ от серьезных потерь.

«Есть понимание, что дальше будут предпринимать наши подразделения, каких-то серьезных опасений нет», — сказал Пушилин.

Он обратил внимание, что на Краснолиманском направлении, где украинские солдаты предприняли несколько мелких атак в направлении Торского и Серебрянского лесничества, существенных изменений нет. Российские бойцы «отбили все <…> попытки».

На Артемовском направлении Пушилин выделил «оперативную паузу»: ВСУ преступили к перегруппировке и замене передовых штурмовых отрядов. В направлениях Андреевки и Курдюмовки Киев пытался применить артиллерию, но успехов не имел.

В начале сентября в ДНР рассказали о попытках ВСУ проверить оборону на Южно-Донецком направлении.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях