Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку наступления танками и БМП в районе поселка Опытное, но понесли серьезные потери. Об этом заявил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

По его словам, украинские части активизировались в направлении Опытного, подключили танки и БМП, но это не спасло ВСУ от серьезных потерь.

«Есть понимание, что дальше будут предпринимать наши подразделения, каких-то серьезных опасений нет», — сказал Пушилин.

Он обратил внимание, что на Краснолиманском направлении, где украинские солдаты предприняли несколько мелких атак в направлении Торского и Серебрянского лесничества, существенных изменений нет. Российские бойцы «отбили все <…> попытки».

На Артемовском направлении Пушилин выделил «оперативную паузу»: ВСУ преступили к перегруппировке и замене передовых штурмовых отрядов. В направлениях Андреевки и Курдюмовки Киев пытался применить артиллерию, но успехов не имел.

В начале сентября в ДНР рассказали о попытках ВСУ проверить оборону на Южно-Донецком направлении.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.