Российским военным силам удалось добиться успехов в районе Купянска на фоне попыток наступления со стороны Вооруженных сил Украины, сообщили в издании The New York Times.

Оценка приводится со слов украинских бойцов.

«Именно россияне наступают и формируют то, что украинские военные называют «ударным кулаком», с десятками тысяч солдат возле городов Купянск и Кременная», — уточняется в публикации СМИ.

По словам собеседников газеты, действия военных Вооруженных сил России привели к тому, что украинская сторона отправляла в Харьковскую область самых опытных военных десантно-штурмовых подразделений.

В ВСУ добавили, что силы ВС РФ еще не преодолели украинские оборонительные линии.

До этого российские десантники уничтожили наступающую пехоту ВСУ западнее Артемовска. По информации ведомства, расчетами беспилотной авиации, соединением ВДВ было обнаружено выдвижение к позициям российских подразделений нескольких групп пехоты ВСУ.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.