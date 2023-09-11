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В Кремле прокомментировали разворачивание военной инфраструктуры у границ РФ

Песков заявил, что РФ ответит при размещении военной инфраструктуры у границ

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Сергей Гунеев/РИА Новости

России следует обезопасить себя, и страна не может позволить националистически настроенному режиму крепнуть у своих границ, ответ при размещении военной инфраструктуры у границ РФ последует, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщают «Известия».

По словам пресс-секретаря российского президента, «позиция Москвы очень хорошо понятна, она прозрачна, аргументирована и последовательна».

«Мы должны обезопасить себя и свои грядущие поколения. Мы не можем позволить националистически настроенному режиму появиться у наших границ. И крепнуть у наших границ», — объяснил Песков.

Он подчеркнул, что РФ не может позволить, чтобы ракеты и инфраструктура Североатлантического альянса смогли развернуться в нескольких километрах от границ России.

«Это недопустимо для нас. Поэтому мы должны принимать меры», — заключил Песков.

До этого Песков называл ошибкой непонимание рисков от размещения инфраструктуры НАТО к границам России.

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.

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