Rheinmetall отправит Украине новую партию БМП Marder

Правительство Германии договорилось с концерном Rheinmetall о поставке Украине 40 боевых машин пехоты Marder. Об этом сообщает агентство РБК-Украина со ссылкой на немецкий концерн.

«Работа Rheinmetall над существующими машинами идет полным ходом, чтобы новая партия Marder могла быть поставлена в соответствии с контрактом в 2023 году», — говорится в сообщении.

Как отмечет агентство, после поставок этих БМП общее количество Marder, которые Rheinmetall передало стране, увеличится до 80.

В августе Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошли 20 танков Leopard, 28 гусеничных вездеходов Bandvagn, 40 БМП Marder, а также запчасти и боеприпасы.

Ранее лидер оппозиционного Христианского демократического союза в Германии Фридрих Мерц высказался за поставки Украине дальнобойных ракет Taurus при условии ограничения максимального расстояния стрельбы с их использованием.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.