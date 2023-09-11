Британский полковник в отставке Ричард Кемп заявил, что президент России Владимир Путин унизит страны Запада, если защитит новые регионы страны. Об этом Кемп написал в статье для The Telegraph.

По словам Кемпа, сохранение Россией новых регионов стало бы катастрофой для Украины и поражением для НАТО. Кроме того, сохранив новые регионы, Россия бы закрыла для Украины дорогу в НАТО, а Запад был бы вынужден прибегнуть к стратегии ограниченного ущерба.

«Для Путина это стало бы победой», — пояснил отставной полковник.

До этого журналист медиахолдинга RT Чей Боуз говорил, что западные эксперты-консерваторы проявляют крайнюю сдержанность в оценках успехов РФ, однако не могут игнорировать их и вынуждены ими «восхищаться». По его словам, такую реакцию вызывает эффективная адаптация стратегии ВС РФ к ведению боевых действий на Украине в новых условиях, в том числе своевременное наступление и отступление.

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