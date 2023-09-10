Российские военные уничтожили свыше 60 ДРГ Украины

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков заявил, что более 60 диверсионных украинских групп уничтожены в Запорожской, Херсонской областях, Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом сообщает «Российская газета».

«В новых регионах и российском приграничье обнаружено и ликвидировано более 60 диверсионно-террористических групп», — сказал Коков.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные обнаружили десант Вооруженных сил Украины (ВСУ) на острове Переяславский в устье реки Днепр.

По данным ведомства, десант состоял из трех диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), входящих в состав 126-й бригады территориальной обороны ВСУ. Все три группы ДРГ были уничтожены.

5 сентября временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в регионе артиллерия Вооруженных сил Украины обстреляла своих же военных на островах после того, как они попытались покинуть свои позиции из-за нехватки еды и боеприпасов.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.