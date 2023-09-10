Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российские военные уничтожили свыше 60 ДРГ Украины

Совбез РФ: российские военные уничтожили свыше 60 ДРГ Украины

close
100%
Reuters

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков заявил, что более 60 диверсионных украинских групп уничтожены в Запорожской, Херсонской областях, Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом сообщает «Российская газета».

«В новых регионах и российском приграничье обнаружено и ликвидировано более 60 диверсионно-террористических групп», — сказал Коков.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные обнаружили десант Вооруженных сил Украины (ВСУ) на острове Переяславский в устье реки Днепр.

По данным ведомства, десант состоял из трех диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), входящих в состав 126-й бригады территориальной обороны ВСУ. Все три группы ДРГ были уничтожены.

5 сентября временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в регионе артиллерия Вооруженных сил Украины обстреляла своих же военных на островах после того, как они попытались покинуть свои позиции из-за нехватки еды и боеприпасов.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях