В России могут возобновить производство танков Т-80

Российский «Уралвагонзавод» может возобновить производство танков Т-80 по указанию Минобороны РФ. Об этом генеральный директор завода Александр Потапов рассказал в эфире телеканала «Звезда».

По словам Потапова, сейчас руководство предприятия прорабатывает связанные с производством танков вопросы.

«Прорабатываем эти вопросы и с министерством промышленности и торговли, потому что это требует, соответственно, мощностей новых», — пояснил гендиректор «Уралвагонзавода».

Танк Т-80 выпускался в СССР на »Омском заводе транспортного машиностроения» и поступил на вооружение советской армии в 1976 году.

До этого российский военный эксперт, главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский заявлял, что танк Т-14 «Армата» доработают перед отправкой в массовое производство. По его словам, будет произведена доработка электронных систем. «Армату» планируют начать поставлять в войска с 2024 года.

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