Атака беспилотников на избирательный штаб в селе Скельки Васильевского района Запорожской области была организована Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает украинское издание УНН со ссылкой на источники в СБУ.

По информации УНН, украинские дроны-камикадзе атаковали штаб в селе Скельки, где, как утверждается, хранились избирательные бюллетени и документы. Уточняется, что удар привел к взрыву и пожару.

«Атаку осуществила Служба безопасности Украины», — сказано в сообщении издания.

8 сентября председатель избиркома Херсонской области Марина Захарова заявляла, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотника, которые находились вблизи избирательных участков.

В этот же день Министерство обороны РФ сообщало об атаке трех дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянской области.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщал, что село Новая Таволжанка подверглось второму за сутки подряд обстрелу со стороны ВСУ.

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