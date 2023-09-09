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В Киеве признали организацию атаки БПЛА на избирательный штаб в Запорожской области

УНН: СБУ организовала атаку дронов на избирательный штаб в Запорожской области

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Атака беспилотников на избирательный штаб в селе Скельки Васильевского района Запорожской области была организована Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает украинское издание УНН со ссылкой на источники в СБУ.

По информации УНН, украинские дроны-камикадзе атаковали штаб в селе Скельки, где, как утверждается, хранились избирательные бюллетени и документы. Уточняется, что удар привел к взрыву и пожару.

«Атаку осуществила Служба безопасности Украины», — сказано в сообщении издания.

8 сентября председатель избиркома Херсонской области Марина Захарова заявляла, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотника, которые находились вблизи избирательных участков.

В этот же день Министерство обороны РФ сообщало об атаке трех дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянской области.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщал, что село Новая Таволжанка подверглось второму за сутки подряд обстрелу со стороны ВСУ.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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