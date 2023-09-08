В Херсонской области заявили, что сбили два БПЛА вблизи от избирательных участков

В Херсонской области системы противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника, которые находились вблизи избирательных участков. Об этом заявила журналистам председатель избиркома региона Марина Захарова, передает ТАСС.

«Сегодня в Скадовском муниципальном округе были системой ПВО сбиты два дрона в непосредственной близости над избирательными участками», — сказала Захарова.

По ее словам, в избиркоме понимают, что если бы дроны «достигли своей цели», то пострадали бы люди.

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