На фоне неудачного контрнаступления президенту Украины Владимиру Зеленскому необхhttp://pg.gazeta.ru/aqua/i/icon_publish.gifодима одобренная Соединенными Штатами помощь в размере миллиарда долларов для создания видимости противодействия российской армии. Такое мнение высказал бывший разведчик американских Вооруженных сил Тони Шаффер в эфире Real America's Voice.

«Очевидно, что [госсекретарь США Энтони] Блинкен, растрачивающий деньги на контрнаступление, пытается сделать хоть что-нибудь, чтобы прикрыть этот провал ВСУ против России», – сказал он, уверенный, что это не сработает.

По его мнению, очередной пакет помощи Украине представляет собой «мошенничество и взятку» администрации президента США Джо Байдена.

Американский телеканал CNN ранее выпустил материал о «тикающих часиках» для контрнаступления ВСУ из-за приближающейся осени.

7 сентября заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх объявила о выделении нового пакета военной помощи украинской стороне на сумму в $600 млн, в который войдут средства противовоздушной обороны (ПВО), артиллерийские боеприпасы и другие средства обороны.

Также лен сената США Джош Хоули заявил, что американское руководство не знает, что на самом деле происходит с предоставляемыми Украине оружием и финансовой помощью.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.