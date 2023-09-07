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В Запорожской области заявили об обстреле машины с двумя детьми

Рогов: ВСУ обстреляли машину семьи с двумя детьми в Запорожской области

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Телеграм-канал «Владимир Рогов»

Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил в Telegram-канале, что ВСУ на территории Запорожской области обстреляли машину, в которой находилась семья с двумя детьми.

«Сегодня на автодороге возле города Васильевка Запорожской области нацистами обстреляна легковая машина, в которой ехала семья с двумя детьми», — написал он.

Рогов добавил, что из-за обстрела ранения получили мальчик и его мать.

До этого Министерство обороны РФ сообщало, что российские войска за сутки ликвидировали пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-300ПС Вооруженных сил Украины в Запорожской области, а также два полевых склада боеприпасов противника в Донецкой народной республике. По информации ведомства, пусковая установка была ликвидирована в районе населенного пункта Любимовка Запорожской области. А в районах населенных пунктов Красное и Новомихайловка ДНР были уничтожены полевые склады боеприпасов 3-й штурмовой и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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