Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил ТАСС, что все поставленные Украине американские танки Abrams будут уничтожены в зоне специальной военной операции, как и другая техника западных стран.

По его словам, многое из переданного Западом оружия «уже обратилось в металлолом или было уничтожено в зоне спецоперации». Пушилин отметил, что опыт ничему не учит западных партнеров Киева.

«Нет сомнений, что с Abrams будет то же самое, что и с переданной техникой Великобританией, Германией, Францией и другими западноевропейскими странами», — сказал он.

6 сентября глава Министерства обороны Великобритании Грант Шаппс подтвердил первое уничтожение британского танка Challenger 2 в зоне специальной военной операции. При этом он подчеркнул, что Лондон не станет направлять новый танк на замену уничтоженному.

5 сентября сообщалась, что российские военные впервые уничтожили британский танк Challenger 2 на Украине.

Ранее Дмитрий Медведев оценил трофейную западную технику.