Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ДНР заявили, что все танки Abrams будут уничтожены в ходе спецоперации

Пушилин: поставленные на Украину Abrams будут уничтожены, как и другая техника

close
100%
Global Look Press

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил ТАСС, что все поставленные Украине американские танки Abrams будут уничтожены в зоне специальной военной операции, как и другая техника западных стран.

По его словам, многое из переданного Западом оружия «уже обратилось в металлолом или было уничтожено в зоне спецоперации». Пушилин отметил, что опыт ничему не учит западных партнеров Киева.

«Нет сомнений, что с Abrams будет то же самое, что и с переданной техникой Великобританией, Германией, Францией и другими западноевропейскими странами», — сказал он.

6 сентября глава Министерства обороны Великобритании Грант Шаппс подтвердил первое уничтожение британского танка Challenger 2 в зоне специальной военной операции. При этом он подчеркнул, что Лондон не станет направлять новый танк на замену уничтоженному.

5 сентября сообщалась, что российские военные впервые уничтожили британский танк Challenger 2 на Украине.

Ранее Дмитрий Медведев оценил трофейную западную технику.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях