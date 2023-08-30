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В Воронежской области сбили украинский беспилотник

Губернатор Гусев сообщил об уничтожении дрона ВСУ над Воронежской областью

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Shutterstock

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) днем 30 августа сбили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над Воронежской областью. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

Дрон подбили в 22 километрах от города Воронеж.

Гусев заверил, что в результате атаки БПЛА никто не пострадал. На месте инцидента в настоящее время работают специальные службы.

До этого стало известно о падении третьего за день беспилотника в Орловской области.

В ночь на 30 августа украинские БПЛА атаковали Псков, Рязань, Брянск, а также Орловскую и Калужскую области. Кроме того, в Подмосковье был сбит БПЛА, летевший в столицу. В аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский ограничивались полеты, сейчас они работают штатно, сообщили в Росавиации. Минобороны РФ также сообщило об уничтожении четырех украинских катеров со спецназом в Черном море. «Газеты.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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