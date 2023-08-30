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Шапша назвал причину громких звуков в Калужской области

Губернатор Шапша объяснил громкие звуки под Калугой уничтожением взрывчатки

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Телеграм-канал Владислав Шапша

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил в своем Telegram-канале, что издаваемые в регионе громкие звуки связаны с уничтожением взрывчатки, которая осталась на месте падения после сбитого украинского беспилотного летательного аппарата.

Инцидент произошел в ночь на 30 августа в районе Дзержинского района.

«Группа саперов, обследовав опасный груз, приняла решение уничтожить его», — написал Шапша.

Также чиновник сообщил, что днем 30 августа также на территории Дзержинского района системы противовоздушной обороны сбили еще один вражеский дрон, его обломки упали за пределами населенных пунктов. Никто не пострадал.

В ночь на 30 августа украинские БПЛА атаковали Псков, Брянск, Рязань, а также Орловскую и Калужскую области. Кроме того, в Подмосковье был сбит беспилотник, летевший в столицу. В аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский ограничивались полеты, сейчас они работают штатно, сообщили в Росавиации.

Минобороны РФ также сообщило об уничтожении четырех украинских катеров со спецназом в Черном море. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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