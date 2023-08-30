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Собянин: БПЛА, направлявшийся к Москве, был сбит в Рузском районе

Собянин заявил об уничтожении летевшего к Москве беспилотника

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Егор Алеев/РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале о попытке массовой атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Центральном федеральном округе, произошедшей ночью.

Один из БПЛА, направлявшийся в сторону Москвы, был уничтожен с помощью систем противовоздушной обороны в Рузском районе.

По предварительным данным, нет пострадавших и разрушений. Экстренные службы работают на месте происшествия.

Также сегодня ночью российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Рязанской областью.

До этого Минобороны РФ информировало, что средства противовоздушной обороны перехватили украинский беспилотник над Калужской областью. Сообщалось также, что БПЛА были сбиты над Брянской и Орловской областями.

23 августа в экстренных службах рассказали о последствиях при падении дрона в «Москва-Сити». Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 23 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) запустили три беспилотных летательных аппарата самолетного типа, два из которых были уничтожены в воздухе средствами ПВО над Можайским и Химкинским районами Московской области.

Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что в результате атаки было выбито несколько окон в двух соседних пятиэтажных домах. Кроме того, экстренные службы работают рядом с бизнес-центром «Москва-Сити» для установления последствий удара.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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