В украинском городе произошли взрывы

Взрывы произошли в административном центре Сумской области городе Сумы на Украине. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Официального подтверждения этому пока не было.

К двум часам дня, 29 августа, в Сумской области была объявлена воздушная тревога. Сирены также прозвучали в Харьковской и Черниговской областях.

Других подробностей не приводится.

23 августа в Сумах также был взрыв. Об этом сообщали местные СМИ. При этом воздушная тревога в городе в тот день не объявлялась.

Вечером 22 августа стало известно, что на востоке Украины в городе Харькове произошли взрывы.

В ночь на 28 августа несколько взрывов произошли в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины. В регионе были включены сирены воздушной тревоги.

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