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В украинском городе произошли взрывы

В украинском городе Сумы произошли взрывы

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РИА Новости

Взрывы произошли в административном центре Сумской области городе Сумы на Украине. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Официального подтверждения этому пока не было.

К двум часам дня, 29 августа, в Сумской области была объявлена воздушная тревога. Сирены также прозвучали в Харьковской и Черниговской областях.

Других подробностей не приводится.

23 августа в Сумах также был взрыв. Об этом сообщали местные СМИ. При этом воздушная тревога в городе в тот день не объявлялась.

Вечером 22 августа стало известно, что на востоке Украины в городе Харькове произошли взрывы.

В ночь на 28 августа несколько взрывов произошли в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины. В регионе были включены сирены воздушной тревоги.

24 февраля 2022 года Россия начала военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее физики вычислили, где лучше всего прятаться от ядерного взрыва.

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