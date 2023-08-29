На Украине выявили схему незаконного выезда уклонистов

Украинские правоохранительные органы нашли в Черниговской области нелегальную схему выезда военнообязанных из страны. Об этом заявили в Службе безопасности Украины.

»СБУ разоблачила на Черниговщине преступную группу, которая с помощью местного руководителя ЦПАУ заработала на уклонистах миллионы гривен. Задержан организатор сделки», — уточнили в украинском ведомстве.

Установлено, что организатором стала глава одного из городских Центров предоставления административных услуг, которая привлекла к незаконной деятельности еще трех сообщников.

Выяснилось, что за сумму от 2,5 тыс. долларов они помогали военнообязанным избежать мобилизации. Для этого предоставлялись фиктивные справки.

При этом деятельность участников сделки была скоординирована из-за границы «представителем криминального мира».

Фигуранты дела предоставляли клиентам разрешения на выезд за границу на постоянное место жительства. По данной схеме им удалось «заработать» почти 4 млн гривен.

До этого СБУ «прикрыла» в Виннице «бригаду», поставившую на поток справки для уклонистов.

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