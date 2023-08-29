В ВСУ рассказали о недооцененном преимуществе российских войск

Несколько видов беспилотных летательных аппаратов, применяемых российскими военнослужащими в зоне проведения спецоперации, парализуют действия Вооруженных сил Украины. Об этом пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс со ссылкой на украинских военных.

Российские военные используют против ВСУ множество беспилотников «Ланцет», снабженных взрывчаткой, применяют FPV- и разведывательные дроны. Со всеми этим средствами украинские военные не в силах справиться, говорится в статье.

Дэвид Экс отметил, что страны Запада недооценили преимущества России.

«Многие не воспринимают русских серьезно. А зря», — приводит Forbes слова украинского военнослужащего.

В начале прошлой недели стало известно, что российское научно-производственное предприятие «Радар ммс» создало электрический беспилотный летательный аппарат, который максимально можно использовать без оператора.

До этого сообщалось, что специалисты Тамбовского государственного технического университета (ТГТУ) разработали новую систему защиты от малых винтокрылых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.