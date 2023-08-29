Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ВСУ рассказали о недооцененном преимуществе российских войск

Forbes: Россия успешно применяет различные модели беспилотников в зоне СВО

close
100%
Shutterstock

Несколько видов беспилотных летательных аппаратов, применяемых российскими военнослужащими в зоне проведения спецоперации, парализуют действия Вооруженных сил Украины. Об этом пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс со ссылкой на украинских военных.

Российские военные используют против ВСУ множество беспилотников «Ланцет», снабженных взрывчаткой, применяют FPV- и разведывательные дроны. Со всеми этим средствами украинские военные не в силах справиться, говорится в статье.

Дэвид Экс отметил, что страны Запада недооценили преимущества России.

«Многие не воспринимают русских серьезно. А зря», — приводит Forbes слова украинского военнослужащего.

В начале прошлой недели стало известно, что российское научно-производственное предприятие «Радар ммс» создало электрический беспилотный летательный аппарат, который максимально можно использовать без оператора.

До этого сообщалось, что специалисты Тамбовского государственного технического университета (ТГТУ) разработали новую систему защиты от малых винтокрылых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях