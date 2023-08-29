Армия США испытала новую систему радиоэлектронной борьбы

Американская армия провела в штате Калифорния опытно-конструкторские испытания новой системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Multi-Function Electronic Warfare-Air Large (MFEW-AL), передает Defense News.

«Многофункциональная система радиоэлектронной борьбы Air Large или MFEW-AL является частью реинвестирования армии в сложные технологии радиоэлектронной борьбы после многих лет забвения», — говорится в публикации.

Утверждается, что военнослужащие дали хорошие отзывы на систему РЭБ, изначально разработанную корпорацией Lockheed Martin для установки на беспилотный летательный аппарат General Atomics MQ-1C Grey Eagle.

До этого обозреватель газеты The Washington Post Макс Бут сообщал, что президент Соединенных Штатов Джо Байден не спешит отправлять на Украину истребители F-16, поскольку боится ответных действий со стороны российского лидера Владимира Путина.

Ранее Джо Байден по телефону обсудил с украинским президентом Владимиром Зеленским передачу истребителей F-16.