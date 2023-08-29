Российские военные взяли в плен несколько наемников из Польши

Бойцы добровольческой бригады «Волки» в ходе изнурительных боев в районе Соледара в Донецкой народной республике взяли в плен нескольких наемников из Польши, а также украинских военнослужащих. Об этом рассказали ТАСС в добровольческой бригаде.

По словам собеседника агентства, Вооруженные силы Украины пытались взять штурмом позиции «Волков» в течение трех суток, при этом они вели обстрел из ствольной артиллерии, минометов, прибегали к кассетным боеприпасам.

На прошлой неделе командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказывал, что солдаты Вооруженных сил Украины не дают военным из стран НАТО попасть в плен российской армии.

«Пленных наемников пока нет, потому что за жизнь одного такого бойца украинские военные концентрируются неимоверно. Они не оставляют их тела и тем более не позволяют попасть в плен», — делился Алаудинов.

24 февраля 2022 года Россия начала военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.