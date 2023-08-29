Пушилин рассказал о ситуации в Артемовске

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сказал в эфире «Соловьев Live», что ситуация в городе Артемовске (Бахмут — украинское название) стабилизируется.

По его словам, фланги российскими военнослужащими удерживаются.

До этого сообщалось, что российские артиллеристы ликвидировали пехоту ВСУ под Артемовском.

25 августа Министерство обороны России сообщало, что артиллерия группировки «Юг» российской армии совершила огневой налет на пункт дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Клещеевки и Андреевки — под Артемовском.

23 августа бывший внештатный советник офиса президента Украины Алексей Арестович (включен в список террористов и экстремистов) заявлял, что не считает «адекватными» усилия ВСУ под Артемовском.

24 февраля 2022 года Россия начала военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.