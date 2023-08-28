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Журналистка из Канады рассказала о военных преступлениях украинских властей

Журналистка Бартлетт: ВСУ более восьми лет совершают военные преступления

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Evgeniy Maloletka/AP

Правительство Украины на протяжении многих лет совершает военные преступления, приказывая солдатам обстреливать Донецкую народную республику (ДНР). Об этом в эфире YouTube-канала Redacted заявила независимая канадская журналистка Ева Бартлетт.

Она рассказала, что в настоящее время находится в Донецке и лично наблюдает за ситуацией. При этом корреспондент успела побывать и в других городах региона, которые подвергаются атакам со стороны украинских войск.

В частности, однажды Бартлетт посетила рынок в одном из населенных пунктов ДНР. По словам журналистки, в какой-то момент бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли площадь при помощи ракетного комплекса «Град».

Бартлетт уточнила, что удары были нанесены днем и на рынке было много людей. Однако она не стала уточнять, где именно произошел инцидент.

«Намеренные удары по скоплению гражданских — это военное преступление. <...> И все эти люди, которые говорят про войну с Россией, игнорируют тот факт, что Киев ведет ее против республик Донбасса уже восемь лет», — отметила журналистка.

Также она добавила, что для жителей ДНР регулярные обстрелы превратились в рутину.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о госпитализации троих детей после обстрела ВСУ.

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