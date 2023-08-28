Черноморский флот может получить новый дрон-летающее крыло «Сарыч-2»

Руководитель предприятия-разработчика БЛА «Робоавиа» Валентин Киселев заявил, что Черноморский флот может получить новый разведывательный дрон «Сарыч-2». Об этом сообщает РИА Новости.

«Сейчас наш разведывательный беспилотник «Сарыч-2» проходит госиспытания, отдельно апробацию мы прошли на Черноморском флоте. Кроме того, партии этих дронов были закуплены по спецзаказу и в некоторые подразделения, финансируемые правительством Крыма», — сказал Киселев.

Также он отметил, что данная модель оснащена электродвигателем и выполнена по схеме «летающее крыло».

Ранее сообщалось, что ОАК в настоящее время работает над тремя новыми модификациями легкого тактического самолета Су-75 Checkmate, которые имеют измененную форму крыла, фюзеляжа и сниженную заметность для радиолокационных систем обнаружения.

В этом патенте описывается самолет, который визуально и по расцветке очень похож на уже ранее официально опубликованные изображения и натурные макеты Checkmate. Согласно схемам, крыло самолета получило дополнительную внутреннюю секцию флаперонов обратной стреловидности с большей площадью. Кроме того, хвостовая часть крыла увеличилась, образуя трапециевидный стабилизатор с небольшим удлинением.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.