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Прокурор запросил сроки для обвиняемых в растрате на создание БМП Курганец

Прокуратура запросила сроки для обвиняемых в растрате на создание БМП «Курганец»

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Прокуратура призвала приговорить двух бывших топ-менеджеров концерна «Тракторные заводы» к пяти и шести годам за растрату 90 миллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что подсудимые обвиняются в крупной растрате, которую они совершили в 2015–2016 годах. По данным издания, компания получила заказ на производство бронетранспортеров и боевых машин пехоты «Курганец».

Ранее сообщалось, что боевая машина семейства «Курганец-25» пройдет государственные испытания осенью 2022 года. По словам военного эксперта Виктора Мураховского, государственные испытания занимают довольно много времени. Отмечается, что ключевой особенностью линейки машин на базе «Курганца» будет установка комплекса активной защиты «Афганит», предназначенной для борьбы с противотанковыми гранатами и ракетами.

БМП «Курганец-25» впервые был продемонстрирован в ходе парада Победы в Москве 24 июня.

Ранее Минобороны решило сформировать «дивизию будущего» в Подмосковье.

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