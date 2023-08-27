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Российские военные рассказали о ситуации в зоне СВО на Купянском направлении

Минобороны: ВС РФ на Купянском направлении овладели двумя опорными пунктами ВСУ

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Евгений Биятов/РИА Новости

Офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин заявил, что на Купянском направлении штурмовые подразделения группировки войск во время наступательных действий смогли овладеть двумя опорными пунктами Вооруженных сил Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны РФ.

По словам Якимкина, во время спецоперации уничтожено порядка 30 бойцов ВСУ.

«При этом отражено четыре контратаки силами до взвода каждая при поддержке бронетехники...Общие потери противника за сутки составили до трех взводов, два танка, один минометный расчет и две ББМ «Козак», — добавил офицер пресс-центра.

До этого стало известно, что силы ПВО предотвратили атаку БПЛА в Брянской области.

Также в МО уточняли, что ВС РФ ликвидировали до 225 бойцов на Донецком направлении. В районе населенного пункта Нетайлово в ДНР был уничтожен полевой склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.

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