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Наемников из Южной Америки заметили на Украине

РИА Новости: наемники из Южной Америки спокойно разгуливают по Украине

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев утверждает, что наемники из Южной Америки спокойно гуляют по городам Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Он утверждает, что местные подпольщики засняли иностранных наемников. По его словам, были засняты два человека, которые «имеют ярко выраженную внешность коренных жителей Южной Америки».

По словам Лебедева, у одного из них есть ортез на ноге после ранения, на нем форма Вооруженных сил Украины (ВСУ), а на шевроне — флаги Перу и Украины.

Лебедев отказался указывать, где была сделана фотография.

До этого принимавший участие в боевых действиях на Украине бывший американский военнослужащий, 48-летний Джефф Джонс 31 июля был ликвидирован в результате минометного удара под Бахмутом.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.

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