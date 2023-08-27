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Российские войска уничтожили лодки ВСУ

Минобороны: бойцы группировки «Днепр» уничтожили 3 лодки с диверсантами

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Минобороны России

Начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян заявил, что военнослужащие за сутки уничтожили три лодки с диверсантами. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, лодки уничтожили в районе населенных пунктов Бургунка и Садовая.

Кодрян добавил, что в районе населенного пункта Токарева артиллерийским огнем уничтожили Д-30 и 2А65 вместе с расчетами.

До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный принял участие в тайном совещании с генералами Североатлантического альянса на польско-украинской границе.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.

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