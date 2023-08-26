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Российские средства ПВО за сутки сбили 37 дронов ВСУ

Российские ПВО за сутки перехватили 12 снарядов РСЗО HIMARS, сбили 37 дронов ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток перехватили 12 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и сбили 37 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, дроны были перехвачены в районах населенных пунктов Ольшана Харьковской области, Волчеяровка, Приволье, Житловка Луганской народной республики, Василевка, Кирилловка, Яковлевка Донецкой народной республики, Ильченково и Тарасовка Запорожской области»

Также Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Украины за сутки на Купянском направлении потеряли до 50 бойцов, склад боеприпасов, а также несколько видов тяжелой техники.

На Донецком направлении российские войска ликвидировали до 225 бойцов ВСУ.

24 февраля 2022 года Россия начала военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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Операция на Украине
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