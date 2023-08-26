Российские средства ПВО за сутки сбили 37 дронов ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток перехватили 12 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и сбили 37 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, дроны были перехвачены в районах населенных пунктов Ольшана Харьковской области, Волчеяровка, Приволье, Житловка Луганской народной республики, Василевка, Кирилловка, Яковлевка Донецкой народной республики, Ильченково и Тарасовка Запорожской области»

Также Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Украины за сутки на Купянском направлении потеряли до 50 бойцов, склад боеприпасов, а также несколько видов тяжелой техники.

На Донецком направлении российские войска ликвидировали до 225 бойцов ВСУ.

24 февраля 2022 года Россия начала военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

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