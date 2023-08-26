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Донецк подвергся нападению с воздуха

РИА Новости: в Донецке четыре раза сработала система ПВО

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Shutterstock

В Донецке в ДНР четыре раза в течение дня сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам корреспондента агентства, залпы были слышны с интервалами в 10-15 минут.

В социальных сетях жители Кировского района Донецка сообщили, что видели, как ПВО сбила неизвестный объект, предположительно, беспилотный летательный аппарат.

В этот же день представительство ДНР в СЦКК сообщило, что утром 26 августа в сторону Кировского района было выпущено около шести снарядов «натовского» калибра 155 мм. Дроны чаще всего используются для управления артиллерийскими ударами.

Накануне Министерство обороны России сообщало, что в течение суток Вооруженные силы России успешно отразили три атаки украинской армии на Донецком направлении.

24 февраля 2022 года Россия начала военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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